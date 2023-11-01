Популярная плюс-сайз-модель показала результат похудения в облегающем наряде

Популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала фанатам фигуру после похудения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует среди тыкв в облегающем комбинезоне черного цвета с глубоким декольте. На размещенных кадрах телезвезда запечатлена без макияжа с распущенными волосами. Свой наряд она дополнила повязкой на голову с анималистическим принтом, белыми кроссовками и несколькими кольцами.

Подписчики оценили преображение манекенщицы в комментариях под публикацией. «Шикарный результат», «Прекрасная», «Красивая Джемма», «Красивая и настоящая», «Так держать», — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле 2021 года Джемма Коллинз также объявила, что сбросила 22 килограмма, и показала изменения во внешности. По словам британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не строгие диета и тренировочная программа.