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14:45, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Избившую незнакомку звезду «Пацанок» позвали замуж

Звезда «Пацанок» Анна Тихомирова заявила, что ей сделали предложение выйти замуж

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Участница реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Анна Тихомирова, которую ранее признали виновной в избиении незнакомой женщины, рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца. Новостью о том, что ее позвали замуж, она поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мне сделали предложение», — написала Тихомирова, сопроводив свою сторис эмодзи в виде кольца. Звезда реалити-шоу также опубликовала фотографию, на которой держит в руках букет цветов и коробоку с кольцом. Подробности она не раскрыла.

Ранее в январе Тихомирову приговорили к году и трем месяцам ограничения свободы за избиение прохожей. Участницу «Пацанок» также обязали возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Тихомирова избила незнакомую девушку осенью 2022 года, осенью 2023 года пострадавшая обратилась в суд. Звезда телешоу внезапно ударила ее по лицу на автобусной остановке и позднее уехала на такси. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

Анна Тихомирова участвовала в шестом сезоне «Пацанок». На проекте россиянка призналась, что у нее три судимости, и заявила, что хочет измениться ради дочери. Она покинула программу, не дойдя до финала.

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      Маргарита Щигарева
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