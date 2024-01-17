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17:19, 17 января 2024Силовые структуры

Участницу шоу «Пацанки» осудили за жестокое избиение прохожей

В Москве участницу шоу «Пацанки» Тихомирову осудили за избиение прохожей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве суд приговорил участницу реалити-шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) к 1,3 года условно за жестокое избиение прохожей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Тихомирова также должна возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. При этом осужденная просила для себя другого наказания, потому что одна воспитывает девятилетнюю дочь. Ранее она уже была судима.

Осенью 2022 года участница «Пацанок» избила незнакомку на остановке. Осенью 2023 года пострадавшая Надежда Терешина обратилась в суд. По ее словам, Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и уехала на такси. Терешиной диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

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