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11:53, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение

Участницу шоу «Пацанки» обвиняют в избиении девушки в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На участницу реалити-шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) подали в суд. Как сообщается на сайте Мосгорсуда, ее обвиняют в избиении незнакомой девушки.

Тихомирову обвиняют по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы. По делу уже прошли два судебных заседания, третье назначено на 5 декабря.

Как утверждает издание 72.RU, Тихомирова избила незнакомую девушку осенью 2022 года. Инцидент произошел на автобусной остановке в Москве. Осенью 2023 года пострадавшая Надежда Терешина обратилась в суд. По ее словам, Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и позднее уехала на такси. Терешиной диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

В сентябре в Москве задержали другую участницу шоу «Пацанки» Милу Грац. Сообщалось, что звезда реалити шантажировала съемочную группу, угрожала расправой и занималась вымогательством.

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