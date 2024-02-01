Известный комик с ТНТ рассказал о постыдном случае в гостинице

Известный российский комик Игорь Джабраилов, участвовавший в юмористическом шоу «Comedy Баттл» на ТНТ, рассказал о постыдном случае, который однажды произошел с ним в гостинице. Историей он поделился в проекте «Я себя знаю!», видео опубликовано во «ВКонтакте».

По словам Джабраилова, когда он участвовал в «Comedy Баттл», он и другие комики не просто приезжали на съемки, а какое-то время жили в гостинице. В это время они дописывали и редактировали номера.

По словам комика, однажды в гостинице он подшутил над коллегой, который совершал намаз. Джабраилов подчеркнул, что тогда не знал, как выглядит ритуальная молитва в исламе, и не понял, что именно делает коллега. «Я дергал его за руку и говорил: "Не чихнешь, не чихнешь". А он не останавливался», — вспомнил комик и добавил, что ему стало очень стыдно, когда он узнал, что другой юморист был занят молитвой.

Ранее Джабраилов признался, что три года находится в депрессии. По словам комика, такой диагноз ему поставил психиатр.