Популярный российский юморист рассказал о депрессии

Популярный российский юморист Игорь Джабраилов в выпуске шоу «Мурашкина подкаст», доступном на YouTube, рассказал, что три года находится в депрессии.

Ведущая подкаста Карина Мурашкина поинтересовалась у комика, что нужно сделать девушкам, чтобы понравиться мужчинам и в частности самому Джабраилову. «Я не знаю, что мне надо. Я в депрессии на таблетках», — заявил он.

Юморист пояснил, что о диагнозе узнал от психиатра три года назад. Джабраилов подчеркнул, что только сейчас признал наличие у себя заболевания.

Ранее юморист рассказал, что мать обиделась на него из-за истории, которой он поделился в эфире шоу. Он вспомнил, как случайно застал своих родителей, занимающихся сексом, что нанесло ему психологическую травму. Мать, увидев этот отрывок программы, перестала общаться с Джабраиловым.

До этого комик признавался, что решение работать вне кадра в юмористических шоу стало главной ошибкой в его карьере стендап-комика. Джабраилов выразил надежду, что в итоге сможет выйти на сцену с собственным монологом.