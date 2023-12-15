Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:30, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский юморист рассказал о депрессии

Кадр: Мурашкина / Youtube

Популярный российский юморист Игорь Джабраилов в выпуске шоу «Мурашкина подкаст», доступном на YouTube, рассказал, что три года находится в депрессии.

Ведущая подкаста Карина Мурашкина поинтересовалась у комика, что нужно сделать девушкам, чтобы понравиться мужчинам и в частности самому Джабраилову. «Я не знаю, что мне надо. Я в депрессии на таблетках», — заявил он.

Юморист пояснил, что о диагнозе узнал от психиатра три года назад. Джабраилов подчеркнул, что только сейчас признал наличие у себя заболевания.

Ранее юморист рассказал, что мать обиделась на него из-за истории, которой он поделился в эфире шоу. Он вспомнил, как случайно застал своих родителей, занимающихся сексом, что нанесло ему психологическую травму. Мать, увидев этот отрывок программы, перестала общаться с Джабраиловым.

До этого комик признавался, что решение работать вне кадра в юмористических шоу стало главной ошибкой в его карьере стендап-комика. Джабраилов выразил надежду, что в итоге сможет выйти на сцену с собственным монологом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости