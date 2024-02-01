Катя Лель рассказала о выручившем ее Максиме Галкине

Певица Катя Лель рассказала, что комик Максим Галкин шуткой выручил ее на сцене

Известная российская певица Катя Лель рассказала, как комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выручил ее на сцене. Историей она поделилась в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

По словам поп-исполнительницы, история произошла в начале ее карьеры, когда она давала много концертов и не успевала полноценно отдохнуть. Лель отметила, что однажды выступала на юбилее главы информагентства ИТАР-ТАСС несмотря на то, что плохо себя чувствовала.

Певица должна была со сцены поздравить руководителя агентства с юбилеем, однако из-за недомогания перепутала его имя и отчество. Тогда Галкин, будучи ведущим мероприятия, пошутил над ее ошибкой. «Он сказал: "Вообще-то она инопланетянка, прилетела с другой планеты и не знает, что у нас есть имена и отчества"», — вспомнила Лель слова юмориста. Она заявила, что комик в тот момент спас ситуацию.

Ранее Галкин прокомментировал информацию о том, что Индонезия включила его в черный список. Юморист опроверг эти утверждения. При этом шоумен подтвердил, что его не пустили в страну, где должен был состояться его концерт.