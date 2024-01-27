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11:26, 27 января 2024Интернет и СМИ

Галкин отреагировал на запрет въезда на Бали

Максим Галкин заявил, что не попадал в черный список Индонезии

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский комик и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что не попадал в черный список Индонезии. На запрет въезда в страну артист отреагировал в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Галкин отметил, что за два дня до приезда на Бали ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления тоже были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали, сославшись на письмо от российских властей.

При этом документ Галкину не показали и не стали делать его копию. «Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста», — прокомментировал комик и заверил, что не попадал ни в какие черные списки.

Галкин пообещал, что деньги за билеты на несостоявшийся концерт вернут, и отметил, что расценивает случившееся как «рабочие моменты в нынешних условиях». По его словам, за последние полтора года он дал около 150 концертов в разных странах, при этом отменились «под давлением властей» только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде и один на Бали.

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Максима Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список, несмотря на отсутствие проблем с визой и документами на проведение концерта.

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      Нина Ташевская
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