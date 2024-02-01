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18:16, 1 февраля 2024Ценности

Кендалл Дженнер заподозрили в новой пластике

Кадр: @LOREALPARIS

Американскую супермодель и телезвезду Кендалл Дженнер заподозрили в новой пластике лица после съемок для рекламы туши от бренда косметики L'Oreal Paris. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Известно, что в официальном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки было опубликовано видео, на котором 28-летняя манекенщица красит ресницы упомянутым косметическим продуктом. При этом звезда предстала в белом махровом халате с распущенными волосами.

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По мнению пользователей Reddit, внешность Кендалл изменилась, о чем они написали в комментариях. «Она выглядит так, будто ей сделали подтяжку лица», «Ей еще нет 30, а она, честно говоря, выглядит ужасно. Испортила себе лицо», «До подтяжки бровей она выглядела намного лучше. Так же, как Селена. Эх…», «Мне не нравится, что она сделала операцию на лисий глаз, из-за этого она выглядит неестественно», — высказались они.

В январе Дженнер показала фигуру в прозрачном платье без бюстгальтера. Манекенщица запечатлела себя у зеркала во время отдыха в курортном городе Аспен, США. Знаменитость позировала в облегающем черном наряде с открытой спиной и декольте до низа живота.

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      Екатерина Ештокина
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