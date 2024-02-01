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16:24, 1 февраля 2024Культура

Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

Критик Шнейдеров заявил, что «Мастер и Маргарита» не оскверняет Булгакова

Кадр: фильм «Мастер и Маргарита»

Российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Teleprogramma.pro ответил зрителям, которые остались недовольны фильмом «Мастер и Маргарита».

По мнению критика, новая экранизация романа писателя Михаила Булгакова не оскверняет знаменитое произведение. «Не нравится, не смотрите. Вот тем и хорошо кино», — заявил Шнейдеров.

Собеседник издания отметил, что режиссеры могут показывать классические произведения с новой стороны. В пример он привел экранизацию пьесы Уильяма Шекспира «Вестсайдская история». Создатель этой картины по-своему трактовал произведение известного драматурга, отметил спикер. Основная задача режиссера, по мнению Шнейдерова, — передать дух эпохи.

Критик также отрицательно отозвался об экранизации «Мастера и Маргариты» от режиссера Владимира Бортко. Он назвал этот фильм «чтением вслух по ролям». «Режиссер не для этого снимает кино. Когда режиссер занимается экранизацией, он должен выбрать главное — про что он хочет сказать», — заключил Шнейдеров.

Ранее режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина призвали проверить на финансирование Вооруженных сил Украины и дискредитацию ВС России.

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      Мария Рюрикова
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