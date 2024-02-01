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13:24, 1 февраля 2024Мир

Конгрессвумен США палестинского происхождения выступила против закона о ХАМАС

NYP: палестинка из Конгресса не поддержала запрет членам ХАМАС на въезд в США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Рашида Тлайб

Рашида Тлайб. Фото: Brittany Greeson / Reuters

Только конгрессвумен палестинского происхождения Рашида Тлаиб и ее коллега из крайне левого «отряда» демократов в Конгрессе США Кори Буш не поддержали введения закона, касающегося радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Законопроект, предусматривающий введение запрета на въезд в США членов ХАМАС, участвовавшим в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, приняли в Палате представителей 422 голосами против двух.

Тлаиб, являющаяся откровенным критиком войны Израиля против ХАМАС и ее поддержки со стороны администрации президента США Джо Байдена, выступила против законопроекта. «Это всего лишь еще один законопроект Республиканской партии, используемый для разжигания антиарабской, антипалестинской и антимусульманской ненависти, что делает такие сообщества, как наше, небезопасными», — заявила демократ.

«Это излишний и пустой законопроект, который республиканцы используют против иммигрантов и разжигания антипалестинской ненависти», — поддержала Буш свою коллегу.

Ранее стало известно, что Байден планирует отправить главу ЦРУ Уильяма Бернса на переговоры для заключения сделки между Израилем и ХАМАС. Уточняется, что на сделки будут обсуждаться вопросы, касающиеся освобождения израильских заложников и полного прекращения огня в секторе Газа.

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      Дарья Балацкая
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