Крупное издательство приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений об Украине
Крупное российское издательство АСТ заявило о приостановке выплат по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после того, как она в беседе с российскими пранкерами призналась в отправке денег на Украину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства.
«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой», — говорится в сообщении.
В АСТ уточнили, что приостановка выплат будет действовать до того момента, пока ситуация с автором не прояснится и она не даст официальное разъяснение об адресатах денежных отчислений с проданных книг.
Ранее Улицкая в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину.