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16:13, 1 февраля 2024Культура

Крупное издательство приостановило выплаты Улицкой после ее заявлений об Украине

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой
Людмила Улицкая

Людмила Улицкая. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Крупное российское издательство АСТ заявило о приостановке выплат по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после того, как она в беседе с российскими пранкерами призналась в отправке денег на Украину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе издательства.

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой», — говорится в сообщении.

В АСТ уточнили, что приостановка выплат будет действовать до того момента, пока ситуация с автором не прояснится и она не даст официальное разъяснение об адресатах денежных отчислений с проданных книг.

Ранее Улицкая в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину.

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      Анастасия Алимпиева
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