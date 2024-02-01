Крупный пожар на подмосковном мясном предприятии попал на видео

МЧС опубликовало видео крупного пожара на мясном предприятии в Пушкино

Крупный пожар на мясном предприятии в подмосковном Пушкино попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал регионального МЧС.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Пушкино горит административное здание на территории мясного предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

По их данным, площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. На данный момент имеется угроза перехода огня на другие строения. На место прибыли 56 специалистов и 20 единиц техники.

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