В московской квартире произошел взрыв

В Москве в квартире взорвался телевизор

В одной из квартир Москвы взорвался телевизор, из-за чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в жилом доме в районе Орехово-Борисово Северное на улице Маршала Захарова. В квартире пенсионерки взорвался 30-летний телевизор. После этого загорелся подвесной потолок.

Живущая там москвичка успела схватить полугодовалого внука и выбежать из квартиры. Площадь возгорания достигла восьми квадратных метров, однако огонь оперативно потушили. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что на складе в Засвияжском районе Ульяновска начался пожар, что привело к взрыву около 40 газовых баллонов. «При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов. При этом огнеборцы и спасатели поисково-спасательной службы стараются не допустить пламя до емкостей с газом», — написал глава города Александр Болдакин.