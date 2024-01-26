Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 26 января 2024Россия

На российском складе взорвались около 40 газовых баллонов

На складе в Ульяновске взорвались около 40 газовых баллонов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На складе в Засвияжском районе Ульяновска начался пожар, что привело к взрыву около 40 газовых баллонов. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

«При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов. При этом огнеборцы и спасатели поисково-спасательной службы стараются не допустить пламя до емкостей с газом», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Уфе пять голодных кошек включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В МЧС отметили, что горожане обратились в экстренные службы и заявили о сильном запахе гари в подъезде, пожарным пришлось вскрывать дверь в квартиру, откуда шел дым.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Поездка Путина в Калининград вызвала панику в Европе

      Россияне массово устремились на одно побережье Турции

      Росгвардейцы приехали в российскую школу из-за конфликта учителя и ученика

      Путин дал старт строительству нового атомного ледокола

      Бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

      В России увеличат дальность полета «Оникса»

      Медведев отреагировал на выход в финал Australian Open

      На российском складе взорвались около 40 газовых баллонов

      Стала известна точка пуска поразившей российский самолет Ил-76 ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше