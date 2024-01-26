На российском складе взорвались около 40 газовых баллонов

На складе в Ульяновске взорвались около 40 газовых баллонов

На складе в Засвияжском районе Ульяновска начался пожар, что привело к взрыву около 40 газовых баллонов. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

«При возгорании произошли взрывы около 40 газовых баллонов. При этом огнеборцы и спасатели поисково-спасательной службы стараются не допустить пламя до емкостей с газом», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Уфе пять голодных кошек включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В МЧС отметили, что горожане обратились в экстренные службы и заявили о сильном запахе гари в подъезде, пожарным пришлось вскрывать дверь в квартиру, откуда шел дым.