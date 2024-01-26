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15:40, 26 января 2024Россия

В российском городе пять кошек включили плиту и устроили пожар

В Уфе пять голодных кошек включили плиту в квартире и устроили пожар
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Уфе пять голодных кошек включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что горожане обратились в экстренные службы и заявили о сильном запахе гари в подъезде, пожарным пришлось вскрывать дверь в квартиру, откуда шел дым. Когда они оказались внутри, то увидели, что на плите горела посуда с едой, а в комнатах были только кошки.

«Оказалось, что голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», — разъяснили уфимские спасатели.

Из подъезда были эвакуированы четыре человека. В ведомстве призвали владельцев животных блокировать индукционную или электрическую панель или вообще отключать плиту от сети перед уходом из дома.

Ранее сообщалось, что производитель кормов для кошек и собак в России предупредил о росте цен.

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      Анна Щербакова
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