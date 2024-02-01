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11:14, 1 февраля 2024Россия

Квартиру многодетной россиянки выставили на торги из-за долга в 16 тысяч рублей

Квартиру многодетной нижегородки выставили на торги за долг в 16 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Судебные приставы выставили на торги квартиру многодетной жительницы Нижнего Новгорода из-за долга в 16 тысяч рублей. Соответствующий сюжет опубликовал YouTube-канал «Кстати новости Нижнего Новгорода».

По словам матери пятерых детей, в вынесенном приставом постановлении квартиру рыночной стоимостью около семи миллионов рублей оценили менее чем в четыре миллиона. При этом ни акта об аресте имущества, ни экспертного заключения должнику направлено не было, утверждает россиянка. «Пристав должен руководствоваться соразмерностью накладывания ареста на имущество», — добавила она.

Арест на квартиру наложила судебный пристав, ушедшая с работы. Принявшая исполнительное производство другая сотрудница Федеральной службы судебных приставов (ФССП) посоветовала россиянке обжаловать решение в суде.

Редакция программы направила запрос в органы ФССП. На момент публикации видеоролика ответ на обращение не поступил.

Ранее на Алтае сотрудники одного из российских банков решили взыскать долг матери с ее сына, который не имел отношения к ее долговым обязательствам. Суд признал действия банка неправомерными и оштрафовал организацию на 60 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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