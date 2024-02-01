Женщина доказала родство с семьей миллиардера благодаря «соломинке тысячи тайн»

В Италии женщина объявила себя дочерью Ламборгини и предоставила доказательства

В Италии идет судебное разбирательство по делу косметолога из Неаполя, которая объявила себя незаконнорожденной дочерью миллиардера Тонино Ламборгини и наследницей компании Lamborghini. Об этом пишет The Daily Telegraph.

35-летняя Флавия Борзоне обратилась в суд и заявила, что появилась на свет в 1988 году в результате романа ее матери Розальбы Колоссимо и Ламборгини. Женщина якобы познакомилась с сыном основателя легендарного автомобильного бренда Ферруччо Ламборгини в 1980 году в Милане. Представители семьи Ламборгини заявили, что Колоссимо и Борзоне лгут. Однако 29 января женщина предоставила суду доказательства родства с бизнесменом в виде ДНК-теста, проведенного специалистами Университета Феррары.

Согласно исследованию, она действительно является дочерью 76-летнего Ламборгини. В качестве сравнительного материала для теста использовалась слюна 29-летней певицы Элеттры Ламборгини — дочери бизнесмена. Выяснилось, что Борзоне наняла частного детектива. Он сумел раздобыть соломинку для напитков, которой воспользовалась Эллетра. С соломинки, уже прозванной в итальянской прессе «соломинкой тысячи тайн», был получен необходимый образец ДНК.

Борзоне также рассказала, что в 2019 году встретилась с предполагаемым отцом и скрытно записала разговор с ним. В ходе беседы он подтвердил, что имел отношения с матерью Борзоне. Эта запись была также предоставлена суду.

В свою очередь, юристы семьи Ламборгини заявили, что образец ДНК Элеттры Ламборгини был получен незаконно, а тест проводился без ее согласия, так что не может быть принят в качестве официальной улики. Продолжение судебного разбирательства перенесено на март.

В данный момент автомобильный бренд Lamborghini принадлежит Volkswagen Group. Тонино Ламборгини возглавляет компанию Tonino Lamborghini Ltd, которая производит предметы роскоши.

В августе 2023 года пожилая израильтянка объявила, что она марокканская принцесса и начала судебный процесс с целью подтвердить свое происхождение. 70-летняя Джейн Бензакен назвала себя незаконнорожденной дочерью бывшего короля Марокко Хассана II.