Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:52, 1 февраля 2024Из жизни

Женщина доказала родство с семьей миллиардера благодаря «соломинке тысячи тайн»

В Италии женщина объявила себя дочерью Ламборгини и предоставила доказательства

Фото: Maurizio D'Avanzo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Италии идет судебное разбирательство по делу косметолога из Неаполя, которая объявила себя незаконнорожденной дочерью миллиардера Тонино Ламборгини и наследницей компании Lamborghini. Об этом пишет The Daily Telegraph.

35-летняя Флавия Борзоне обратилась в суд и заявила, что появилась на свет в 1988 году в результате романа ее матери Розальбы Колоссимо и Ламборгини. Женщина якобы познакомилась с сыном основателя легендарного автомобильного бренда Ферруччо Ламборгини в 1980 году в Милане. Представители семьи Ламборгини заявили, что Колоссимо и Борзоне лгут. Однако 29 января женщина предоставила суду доказательства родства с бизнесменом в виде ДНК-теста, проведенного специалистами Университета Феррары.

Согласно исследованию, она действительно является дочерью 76-летнего Ламборгини. В качестве сравнительного материала для теста использовалась слюна 29-летней певицы Элеттры Ламборгини — дочери бизнесмена. Выяснилось, что Борзоне наняла частного детектива. Он сумел раздобыть соломинку для напитков, которой воспользовалась Эллетра. С соломинки, уже прозванной в итальянской прессе «соломинкой тысячи тайн», был получен необходимый образец ДНК.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Борзоне также рассказала, что в 2019 году встретилась с предполагаемым отцом и скрытно записала разговор с ним. В ходе беседы он подтвердил, что имел отношения с матерью Борзоне. Эта запись была также предоставлена суду.

В свою очередь, юристы семьи Ламборгини заявили, что образец ДНК Элеттры Ламборгини был получен незаконно, а тест проводился без ее согласия, так что не может быть принят в качестве официальной улики. Продолжение судебного разбирательства перенесено на март.

В данный момент автомобильный бренд Lamborghini принадлежит Volkswagen Group. Тонино Ламборгини возглавляет компанию Tonino Lamborghini Ltd, которая производит предметы роскоши.

В августе 2023 года пожилая израильтянка объявила, что она марокканская принцесса и начала судебный процесс с целью подтвердить свое происхождение. 70-летняя Джейн Бензакен назвала себя незаконнорожденной дочерью бывшего короля Марокко Хассана II.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше