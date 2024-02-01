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17:32, 1 февраля 2024Путешествия

Летевший с Пхукета в Москву самолет неожиданно сел в другом городе

Самолет Azur Air, летевший с Пхукета в Москву, неожиданно сел в Самаре

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший с тайского острова Пхукет в Москву, неожиданно сел в Самаре. Об этом сообщает Tekegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что с Пхукета рейс должен был отправиться в 14:30 31 января, однако задержался на несколько часов. Затем пассажиры ждали вылета еще два часа в самолете. В задержке авиакомпания обвинила таможенные службы, но на этом испытания не закончились. По пути в российскую столицу лайнер сел в другом городе, путешественников об этом заранее не предупредили.

«Хотя, как выяснилось уже позже, еще в Таиланде было известно, что самолет сядет не в Москве, а в Самаре. Кол-центр Azur не дает внятных объяснений и говорит "ждите"», — поделилась одна из пассажирок.

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В Самаре людям пришлось покинуть борт и забрать свой багаж. Их вынудили заново пройти паспортный контроль и зарегистрироваться на рейс. А после прибытия в Москву пассажиров не хотели выпускать в город, поскольку границу они прошли еще в Самаре. В результате их все-таки довезли до зоны прибытия внутренних рейсов на автобусе.

Ранее пассажирский лайнер, прилетевший из Москвы в Челябинск, приземлился во время метели и увяз в снегу на взлетно-посадочной полосе. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что службы челябинской авиагавани плохо убрали снег на рулежной дорожке.

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      Зарина Дзагоева
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