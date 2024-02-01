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12:45, 1 февраля 2024Мир

Лидера оппозиции в Индии арестовали за несколько месяцев до выборов

Times of India: в Индии арестовали оппозиционного лидера Сорена накануне выборов

Фото: Sonu Mehta / Hindustan Times / Getty Images

В Индии арестовали лидера оппозиционной партии «Джаркханд Мукти Морча» и главного министра штата Джаркханд Хеманта Сорена за несколько месяцев до выборов. Об этом сообщает Times of India.

Сорен был арестован федеральным агентством страны по борьбе с отмыванием денег накануне выборов из-за предполагаемого мошенничества с земельными участками, сообщает издание.

Партия арестованного политика была создана как альтернатива правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Принуждение к отставке главного министра штата Джаркханд Шри Хеманта Сорена является ударом по федерализму. Работа БДП по дестабилизации оппозиционных правительств одно за другим в рамках заговора продолжается», — прокомментировал ситуацию индийский политик Малликарджун Харге на своей странице в социальной сети X.

Премьер-министр Индии Моди в преддверии выборов открыл индуистский храм на месте бывшей мечети. Это вызвало обеспокоенность среди мусульманского населения как внутри страны, так и за ее пределами.

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      Лина Пивоварова
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