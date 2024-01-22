Моди назвал Индию «божественной» и открыл в бывшей мечети храм в честь бога Рамы

Моди назвал Индию «божественной» и открыл индуистский храм в бывшей мечети

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в индийском городе Айодхья на месте мечети XVI века «спорный» храм в честь бога Рамы. Об этом сообщает CNN.

Эта территория стала «яблоком раздора» мусульманского и индуистского населения страны. Во времена правления Великих Моголов на территории Айодхьи, как утверждают индуисты, на месте их храма была построена мечеть Бабри, которая в 1992 году была разрушена в результате кровавых столкновений.

Открытие индуистского храма считают одновременно реализацией концепции «божественной Индии» Нарендры Моди и дополнительным импульсом к избранию премьер-министра на третий срок на выборах, которые состоятся через несколько месяцев.

Открытие храма вызвало обеспокоенность и негодование среди проживающих в Индии мусульман, а также протесты в Пакистане.

Ранее стало известно, что правительство Нарендры Моди намерено сменить официальное название страны на «Бхарат». Решение было продиктовано желанием властей Индии избавиться от колониального наследия британской короны, которая дала стране ее текущее название.