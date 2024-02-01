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08:00, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

Любителей лотерей предупредили об активизировавшихся мошенниках

Специалисты Bi.Zone обнаружили 25 тыс. сайтов, замаскированных под сайты лотерей

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

За четыре месяца специалисты компании Bi.Zone, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили более 25 тысяч поддельных сайтов, замаскированных под сайты лотереи «Столото». Об активизации мошенников, нацелившихся на любителей лотерей, эксперты компании рассказали «Ленте.ру».

Как уточнили в Bi.Zone, на таких сайтах потенциальной жертве предлагается зарегистрироваться, чтобы получить бесплатный билет с гарантированным денежным призом. Как только человек заводит аккаунт и нажимает на кнопку «Проверить выигрыш», ему сообщают, что он выиграл небольшую сумму — слишком маленькую для того, чтобы вывести ее на карту.

Если потенциальная жертва решается еще на несколько раундов, ей вскоре сообщают о крупном выигрыше. Мошенники утверждают, что эти деньги можно получить наличными или переводом на банковский счет. В обоих случаях человека просят оплатить специальную пошлину за вывод средств. В итоге эти деньги, как и личные данные и платежная информация жертвы, оказываются в руках злоумышленников.

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Кроме того, как отметили в компании, в конце декабря 2023 года начали появляться фишинговые сайты, на которых сообщалось о раздаче бесплатных лотерейных билетов. Ссылки на таких страницах вели на мошеннические ресурсы с поддельными лотереями.

«Эта схема соединила в себе почти все излюбленные приемы мошенников: мимикрию под крупный известный бренд, обещание гарантированного приза и призыв принять участие в розыгрыше как можно скорее, пока действует выгодное предложение. Такие красные флаги на сайте, в письме или в сообщении из соцсети — всегда повод насторожиться», — призвал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Он также посоветовал пользователям не оставлять свои личные данные нигде, кроме сайтов, которым они полностью доверяют.

Ранее россиян предупредили о мошеннических действиях, совершаемых в мессенджере WhatsApp. По данным экспертов, злоумышленники обманным путем получали персональные данные пользователей с помощью чат-бота.

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