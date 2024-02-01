С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырос на 7,4 %

С 1 февраля 2024 года размер в России вырос размер материнского капитала: его проиндексировали на величину инфляции по итогам прошлого года — 7,42 процента. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Таким образом, с февраля материнский капитал составит 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 202 643,96 рубля. При этом, маткапитал проиндексируют не только для семей, которые получат его в 2024 году, но и для тех, кто еще не успел потратить деньги.

Как сказано в постановлении, в 2024 году на предоставление маткапитала планируется заложить сумму в размере 495,07 миллиарда рублей, в 2025 году — 530,85 миллиарда рублей, в 2026 году — 565,45 миллиарда рублей.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил приблизить размер выплат к стоимости квартиры. Депутат напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала приобретение семьями жилья. Однако цены на квартиры существенно возросли.