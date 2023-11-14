В России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Депутат Алехин предложил приблизить материнский капитал к стоимости квартиры

Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Индексировать маткапитал, чтобы он был более приближен к стоимости квартиры, он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала приобретение семьями жилья. Однако цены на квартиры существенно возросли. На текущий момент однокомнатная квартира в Омске стоит почти 4 миллиона рублей, привел пример парламентарий.

Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была Андрей Алехин депутат Госдумы

Он также выступил против инициативы коллеги по Госдуме, депутата Дмитрия Гусева, который предложил сделать выплату прогрессивной, увеличив маткапитал в регионах с низкой рождаемостью.

«Я считаю, что материнский капитал должен быть одинаков, несмотря на то, в каком регионе семья проживает. Если в каком-то регионе он будет больше, в каком-то меньше – это все-таки не совсем правильно», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Идею сделать маткапитал прогрессивным в зависимости от тяжести демографической ситуации в регионе Гусев озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва». В регионах относительного благополучия он предложил оставить коэффициент выплат 1, в регионах недостатка рождаемости увеличить его до 1,5, а в регионах демографического бедствия — до 2.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры, добавила депутат.

