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16:45, 1 февраля 2024Экономика

Поставки российской нефти в Индию упали до минимума за год

Reuters: поставки нефти из России в Индию упали до минимума за год из-за санкций
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Индия второй месяц подряд сокращает закупки российской нефти. По данным сервиса LSEG, в январе импорт упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что на 4,2 процента меньше, чем в декабре, и является минимумом за год, сообщает Reuters.

В компании Vortexa считают, что такая динамика стала следствием кризиса в Красном море, связанного с атаками на суда йеменских хуситов, санкциями США в отношении владельцев танкеров и нежеланием Москвы увеличивать скидки.

По мнению аналитиков, местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в ближайшие месяцы продолжат снижать зависимость от российской нефти. Вместо нее предприятия постепенно переходят на сырье из Ирака.

В 2023 году Индия заняла первое место по морскому импорту нефти из России. Однако руководство страны не намерено обострять отношения с США и демонстративно игнорировать потолок цен на нефть.

Две недели назад министр нефти и газа Индии Хардип Пури признал, что проблема с закупками российской нефти связана с потолком цен и санкциями в отношении танкеров, поставляющих партии в обход этого правила. При этом он уточнил, что если стоимость сырья местные НПЗ не устраивает, то они работают с нефтью Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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      Платон Щукин
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