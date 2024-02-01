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14:29, 1 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции РК NASAMS

В зоне СВО уничтожена радиолокационная станция ракетного комплекса NASAMS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожена радиолокационная станция ракетного комплекса (РК) NASAMS. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне спецоперации была поражена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, а также два склада топлива Вооруженных сил Украины.

Выявленные цели были поражены российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками, отметили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок американского РК Patriot в зоне СВО.

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      Алан Босиков
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