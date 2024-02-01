Минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции РК NASAMS
В зоне СВО уничтожена радиолокационная станция ракетного комплекса NASAMS
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожена радиолокационная станция ракетного комплекса (РК) NASAMS. Об этом сообщило Минобороны России.
Помимо этого, за минувшие сутки в зоне спецоперации была поражена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, а также два склада топлива Вооруженных сил Украины.
Выявленные цели были поражены российской оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками, отметили в военном ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок американского РК Patriot в зоне СВО.