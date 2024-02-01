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20:23, 1 февраля 2024Забота о себе

Молодых россиян предупредили об особом виде деменции

Невролог Гимранова: цифровая деменция связана с частым использованием смартфонов

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Цифровой деменции, или цифровому слабоумию, особенно подвержены молодые люди, предупредила россиян невролог, педиатр, рефлексотерапевт Альмира Гимранова. Причины возникновения особого вида деменции она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Термин «цифровая деменция» впервые использовал немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Спитцер в 2012 году, уточняет издание. Он описывает негативное влияние цифровых технологий на когнитивные функции человека, связанное с ухудшением памяти, внимания и других познавательных способностей. «Нарушение когнитивных функций может быть связано с длительным пребыванием в виртуальной реальности, частым использованием смартфонов и планшетов», — рассказала Гимранова.

Цифровое слабоумие, по ее словам, провоцирует не только использование гаджетов, но и привычка получать информацию из интернета без задействования памяти. «Люди часто полагаются на поиск в интернете для решения повседневных задач, что приводит к снижению активности мозга, отвечающей за память и когнитивные процессы», — предупредила врач.

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Тем, кто заподозрил у себя цифровое слабоумие, она посоветовала делать регулярные перерывы, чтобы бывать на свежем воздухе, больше гулять и заниматься спортом. «Также полезно делать упражнения для улучшения памяти и внимания: решать кроссворды, разгадывать головоломки, читать сложные тексты, любым способом тренировать мозг. Консультация с врачом-неврологом также может быть полезной для оценки общего состояния когнитивных функций и разработки индивидуального плана восстановления», — заключила она.

Ранее американка Яна Нельсон перепутала первые признаки начавшегося старческого слабоумия с кризисом среднего возраста. По словам женщины, всю жизнь она отличалась спокойным нравом, но внезапно ее настроение стало резко меняться без особых причин.

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      Александра Лисица
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