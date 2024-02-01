Во Франции осудили возможность изъятия денег у граждан для Украины

Политик Филиппо назвал безумием изъятие сбережений французов для помощи Украине

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо негативно оценил идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик процитировал статью французской газеты Le Monde, в которой одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» указывалось изъятие сбережений простых граждан для создания «Фонда помощи Украине».

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — отметил он.

Филиппо посчитал эту идею безумной, поскольку она предполагает финансирование французами украинского президента Владимира Зеленского и «войны НАТО». «Довольно! Мир, как можно скорее!» — заключил он.

Ранее Филиппо прокомментировал предоставление помощи Украине. Он назвал это «безумием» в условиях неудач страны на фронте.