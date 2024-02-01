Во Франции осудили возможность изъятия денег у граждан для Украины
Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо негативно оценил идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Политик процитировал статью французской газеты Le Monde, в которой одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» указывалось изъятие сбережений простых граждан для создания «Фонда помощи Украине».
«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — отметил он.
Филиппо посчитал эту идею безумной, поскольку она предполагает финансирование французами украинского президента Владимира Зеленского и «войны НАТО». «Довольно! Мир, как можно скорее!» — заключил он.
Ранее Филиппо прокомментировал предоставление помощи Украине. Он назвал это «безумием» в условиях неудач страны на фронте.