Мужчина с ножом напал на полицейских у здания МВД в российском городе

В Татарстане мужчина с ножом напал на двоих полицейских, они в больнице

Мужчина с ножом напал на двоих сотрудников МВД у здания полиции в Нижнекамске Республики Татарстан. Сейчас потерпевшие находятся в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 24-летний местный житель с криками сначала напал на участкового уполномоченного, серьезно ранив в грудь, а когда на помощь полицейскому пришел коллега, ударил и его в спину и ногу. Обоих потерпевших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. По данным Mash, ранее он уже был судим по делу о наркотиках, а сейчас состоит на учете в психдиспансере.

Ранее суд в Москве арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского во время дежурства. Ему предъявлено обвинение по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.