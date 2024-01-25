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16:54, 25 января 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на российского полицейского мужчину арестовали

Суд в Москве арестовал мужчину, ранившего ножом полицейского

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Москве заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на российского полицейского во время дежурства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Уточняется, что сам нападавший не отрицает факт нанесения удара ножом силовику, однако вину в посягательстве на его жизнь не признает.

Предварительно установлено, что в среду, 24 января, сотрудник полиции во время дежурства совершал обходы на улице Бобруйская. В какой-то момент он заметил подозрительного мужчину и попросил его предоставить документы для проверки. Тогда обвиняемый вонзил нож в бедро силовику и сбежал с места преступления. Вскоре правоохранительные органы установили его личность и задержали.

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      Олеся Мицкевич
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