На Tesla подали в суд из-за опасного мусора

На Tesla подали в суд из-за неправильного обращения с опасными отходами

Несколько округов Калифорнии подали в суд на производителя электромобилей Tesla. Причиной стало неправильное обращение компании с опасным мусором на предприятиях по всему штату, пишет Reuters.

По словам обвинителей, Tesla умышленно ставила неправильные маркировки на отходы и отправляла их на свалки, что противоречит законам штата и наносит колоссальный вред окружающей среде. Речь идет об используемых на производстве лакокрасочных материалах, тормозных жидкостях, старых аккумуляторах, антифризе и дизельном топливе.

В иске говорится, что нарушения были найдены на 101 объекте, в том числе на заводе Tesla во Фримонте. Калифорнийский закон предусматривает за неправильное обращение с опасными отходами штраф до 70 тысяч долларов за каждый день нарушения.

Ранее на Tesla подали в суд за расовую дискриминацию и домогательства после того, как регулятор обнаружил широко распространенную практику жестокого обращения с чернокожими рабочими на заводе производителя электромобилей недалеко от Сан-Франциско.