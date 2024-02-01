На Украине назвали условие для вступления в ЕС и НАТО

Депутат Рады Корниенко: нужно побороть коррупцию, чтобы стать членом ЕС и НАТО

Украине нужно побороть коррупцию, чтобы претендовать на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Такое условие для членства страны в объединениях назвал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко агентству Укринформ.

«Если мы претендуем на вступление в ЕС, если мы претендуем на вступление в НАТО, если мы претендуем на получение больших объемов большой помощи, мы должны быть лучшими, не вызывать никаких подозрений, никаких коррупционных вещей не должно происходить», — сказал он.

Украинская сторона понимает, что это не только требование европейских союзников, но и тех, кто находится на передовой, добавил депутат. Корниенко подчеркнул, что сейчас нужно добиться отсутствия коррупции в стране.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал последствия сближения Украины с Европой. Он заявил, что присоединение республики к ЕС несет катастрофические последствия для его экономики. Орбан также назвал Украину серьезной проблемой для европейского региона вне зависимости от ее конфликта с Россией.

