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13:54, 30 января 2024Экономика

Последствия вступления Украины в Евросоюз для его экономики оценили

Орбан: вступление Украины в ЕС несет катастрофические последствия для экономики

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Вступление Украины в Евросоюз несет катастрофические последствия для его экономики. Так последствия сближения страны с Европой в интервью журналу Le Point оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Слова политика приводит ТАСС.

По мнению Орбана, Украина является серьезной проблемой для Европы вне зависимости от ее конфликта с Россией. Ее возможное сближение с Евросоюзом может оказать огромное разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор. Как показывают недавние протесты фермеров в Литве, Франции, Германии и Польше, аграрная отрасль в странах ЕС не должна разрушаться в угоду Украине.

«Конкуренция с украинскими производителями разрушает наши фермерские хозяйства. Это не должно происходить, и украинцы должны это понять. Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от Украины, а не представлять интересы Киева, выступая против европейских фермеров», — пояснил он.

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Фермеры стран Европы давно опасаются вступления Украины в ЕС на фоне угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Так, Польша, Венгрия и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

Ранее министры сельского хозяйства стран — соседей Украины призвали Еврокомиссию вернуть пошлины на ввоз продуктов из Украины. По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, Брюсселю необходимо помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал.

Из-за наплыва дешевых товаров с Украины польские фермеры 24 января устроили массовую акцию протеста. Аграрии вывели на дороги тракторы и другую технику и заблокировали движение по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране. Демонстранты выступили против ввоза товаров и ограничений, возникших с общеевропейским курсом «зеленого перехода».

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      Вячеслав Агапов
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