Польские фермеры вышли на протест из-за наплыва украинских товаров

RMF FM: фермеры в Польше устроили протест из-за наплыва сельхозтоваров с Украины

Польские фермеры устроили массовую акцию протеста в связи с наплывом сельскохозяйственных товаров с Украины. Об этом сообщили в эфире радио RMF FM.

«Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», — указывает радиостанция.

Отмечается, что демонстранты протестуют против ввоза в Польшу товаров с Украины и других не состоящих в Европейском союзе (ЕС) государств, а также против ограничений возникших с общеевропейским курсом «зеленого перехода».

Ранее замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшавы выступает против продления особой торговой политики ЕС по отношению к Украине.