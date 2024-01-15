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12:57, 15 января 2024Мир

Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины

Минсельхоз Польши выступил против продления ЕС особых торговых мер для Украины

Фото: Tomasz Gzell / Globallookpress.com

Польша выступит против продления особой торговой политики ЕС по отношению к Украине. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, сообщает Euractiv.

Он прокомментировал решение Еврокомиссии о продлении особой торговой политики для Украины. Как сообщается, ЕС приостановит все таможенные пошлины, квоты и меры торговой защиты на украинский экспорт в ЕС до 2025 года.

«Польша не даст своего согласия на идею Еврокомиссии о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях, представляющих угрозу для польских фермеров», — заявил министр. Для Польши приоритетом являются интересы местных фермеров, продовольственная безопасность и прибыльное производство, добавил он.

Как отмечается, несмотря на смену правительства, руководство Польши продолжает политику предыдущего правительства Матеуша Моравецкого. При этом правящая партия «Гражданская платформа» в период пребывания в оппозиции критиковала оппонентов из партии «Право и справедливость» за недостаточное внимание к проблемам польских фермеров.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен предупредил о дестабилизирующих последствиях свободной торговли с Украиной. По его мнению, это пойдет на пользу России, поскольку позволит вытеснить украинский экспорт из Африки и Азии.

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      Юрий Леонов
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