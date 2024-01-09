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09:55, 9 января 2024Мир

ЕС предупредили о дестабилизирующих последствиях свободной торговли с Украиной

Politico: комиссар заявил главе ЕК о последствиях свободной торговли с Украиной

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен предупредил о дестабилизирующих последствиях свободной торговли с Украиной. Об этом сообщает Politico.

По его мнению, это пойдет на пользу России, поскольку позволит вытеснить украинский экспорт из таких регионов, как Африка и Азия, в ЕС, что потенциально может вызвать дестабилизирующие последствия. Он подчеркнул, что приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран ЕС.

Еврокомиссар отметил, что эти меры могут привести к повторению ситуации в 2022 году, когда восточные страны ЕС, включая Польшу, столкнулись с неконтролируемым притоком зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. Своей главной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который регулировал бы данный вопрос и ввел бы достаточно сильные защитные положения.

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      Семен Александров
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