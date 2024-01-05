В ЕС высказались против режима свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар Войцеховский заявил, что не одобряет свободную торговлю с Украиной

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. Об этом он заявил в интервью RMF FM.

Своей главной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который регулировал бы данный вопрос и ввел бы достаточно сильные защитные положения. «Это нужно, чтобы не произошло какого-то кризиса, связанного с избыточным предложением», — пояснил Войцеховский.

Отмечается, что комиссар ЕС по сельскому хозяйству отправил по этому вопросу письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен.

Ранее член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что рост доли импорта сельскохозяйственной продукции, в частности, из Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. Он подчеркнул, что фермеры «выражают свое глубокое разочарование» из-за правительственной стратегии, которую они считают провальной.