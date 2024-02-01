На Украине прокомментировали решение ЕС о миллиардах помощи

Премьер Украины Шмыгаль приветствовал выделение 50 млрд евро Киеву Евросоюзом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал выделение 50 миллиардов евро Киеву Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Приветствуем одобрение Европейским советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы», — прокомментировал премьер решение ЕС о помощи.

По мнению Шмыгаля, страны-участницы Евросоюза продемонстрировали свою солидарность и единство с украинским народом. Он также поблагодарил лидеров государств ЕС за поддержку.

1 февраля глава Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро, после того как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. Как он утверждал, такое решение даст Украине предсказуемое финансирование.