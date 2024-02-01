На Украине захотели получить от России триллион долларов

Советник Зеленского Устенко: Украина хочет получить от России триллион долларов

Украина хочет получить от России триллион долларов. Такую сумму назвал советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет ТАСС.

Устенко напомнил, что, по оценке Киева, Украине требуется 750 миллиардов долларов для возмещения ущерба от конфликта. Такую же необходимую на восстановление сумму называл и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в 2022 году. «Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за триллион», — сказал советник.

1 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро, после того как представители 27 государств-членов объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. Как он утверждал, такое решение даст Украине предсказуемое и стабильное финансирование.

