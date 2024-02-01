На Урале под окнами полиции разбили Mersedes

E1.ru: в Екатеринбурге под окнами полиции разбили припаркованный Mersedes

В Екатеринбурге неизвестные разбили припаркованный Mersedes под окнами полиции на улице Фрунзе. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

Владелец иномарки рассказал изданию, что у автомобиля оказались повреждены стекла. Горожанин заподозрил, что кто-то таким образом ему мстит.

«Автомобиль уже царапали и втыкали топор в лобовое стекло. Накануне, 31 января, один из полицейских мне сделал замечание, якобы я автомобиль поставил на два места. А вечером его разбили», — пояснил мужчина.

Он подчеркнул, что нападавших было двое. Они были в масках.

О случившемся владельцу рассказал дежурный УМВД Екатеринбурга. Когда екатеринбуржец пришел к своему автомобилю, там уже находились полицейские, которые составляли акт.

В салоне Mercedes мужчина обнаружил металлические запчасти, он предположил, что их и использовали преступники.

После инцидента житель Урала написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Самарской области неизвестный поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова.