В российском регионе подожгли машину с помощью коктейля Молотова

В Тольятти мужчина поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова

В Самарской области неизвестный поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, инцидент произошел в Тольятти на улице Мира около дома 122. К машине, которая стояла на краю проезжей части, подошел мужчина в темной одежде, поджег на капоте коктейль Молотова и сбежал. Вскоре к авто подбежала девушка. Она сбросила горящий предмет на землю, однако горящая жидкость попала ей на спину.

Состояние потерпевшей неизвестно.

Ранее стало известно, что трое подростков, задержанных за поджог дома 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, выполняли задание от интернет-куратора за вознаграждение.