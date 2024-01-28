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16:25, 28 января 2024Силовые структуры

В российском регионе подожгли машину с помощью коктейля Молотова

В Тольятти мужчина поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова

Кадр: Telegram-канал «ЧП ТОЛЬЯТТИ»

В Самарской области неизвестный поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, инцидент произошел в Тольятти на улице Мира около дома 122. К машине, которая стояла на краю проезжей части, подошел мужчина в темной одежде, поджег на капоте коктейль Молотова и сбежал. Вскоре к авто подбежала девушка. Она сбросила горящий предмет на землю, однако горящая жидкость попала ей на спину.

Состояние потерпевшей неизвестно.

Ранее стало известно, что трое подростков, задержанных за поджог дома 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, выполняли задание от интернет-куратора за вознаграждение.

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      Екатерина Кашурникова
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