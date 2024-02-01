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06:46, 1 февраля 2024Мир

На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

WSJ: после перемирия Израилю будет сложно возобновить бои с прежней силой

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Западная газета Wall Street Journal раскрыла подробности перемирия в секторе Газа. Переговорщики настаивают на прекращении огня сроком на шесть недель, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней силой, отметили источники издания.

Согласно условиям соглашения, ХАМАС готов освободить заложников после шестинедельного прекращения огня. После возвращения всех пленных Израиль рассматривает более ограниченные операции в анклаве, о чем США уведомили коллег по переговорам, говорится в материале.

«Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью после долгой паузы», — пишет газета.

Арабские чиновники считают подобную сделку маловероятной, однако допускают, что в случае преодоления ряда серьезных препятствий в срок от недели до десяти дней соглашение может быть завершено.

По информации источников, директор израильской разведки Моссад Дэвид Барнеа за закрытыми дверями в Париже в целом подписал договоренности.

На первом этапе предполагается завершение всех военных операций Израиля в Газе, в том числе наблюдение с помощью беспилотников, сроком на шесть недель, пока ХАМАС собирает заложников для освобождения. Палестинское движение передаст всех гражданских пленных, а в случае успеха второй этап начнется с освобождения израильских женщин-военнослужащих.

Гарантируется увеличение гуманитарной помощи для сектора Газа, работа больниц, служб водоснабжения и пекарен. На третьем этапе соглашения ХАМАС обязуется освободить солдат-мужчин и передать тела.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе освобождать заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, любой ценой, указав на наличие красных линий по данному вопросу.

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      Марина Совина
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