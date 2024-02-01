Нетаньяху отказался освобождать удерживаемых в Газе заложников любой ценой

Нетаньяху заявил о красных линиях в вопросе освобождения заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе освобождать заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, любой ценой, указав на наличие красных линий по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«В СМИ много разговоров вокруг усилий по достижению соглашения по освобождения заложников, поэтому я хочу прояснить [ситуацию]. Мы работаем над тем, чтобы получить еще одно соглашение по освобождению заложников, но, подчеркиваю, не любой ценой», — заявил он.

По его словам, ради освобождения заложников еврейское государство не станет завершать военные действия в Газе, выводить оттуда свои войска, а также освобождать из тюрем тысячи террористов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения. При этом он призвал не использовать ее в качестве оправдания для наказания миллионов палестинцев.