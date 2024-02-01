Найдено дешевое универсальное средство от неприятных запахов в доме

Для устранения неприятных запахов в доме призвали использовать соду

Для устранения неприятных запахов в доме или квартире призвали использовать обычную пищевую соду. Дешевое универсальное средство нашли эксперты издания «БелНовости».

Для того чтобы освежить одежду, специалисты советуют добавить соду в воду при замачивании или на этапе стирки. Еще одна проблемная зона — холодильник. Устранить там навязчивые ароматы поможет миска с содой, оставленная на полке на семь дней.

Эффективным средство будет и для кошачьего лотка. «Даже если вы пользуетесь качественным наполнителем, проблема специфического запаха может появляться. Поэтому лоток можно мыть с использованием соды. Это также поможет избавиться и от микробов», — рассказали эксперты.

Специалисты также посоветовали насыпать небольшое количество соды в обувь, чтобы не беспокоил неприятный запах. Порошок следует оставить на ночь, а утром убрать.

Ранее эксперты назвали способ очистить унитаз от ржавчины и мочевого камня. Для этого нужно использовать средство из лимонной кислоты и двух таблеток для посудомоечной машины.