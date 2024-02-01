Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:01, 1 февраля 2024Среда обитания

Найдено дешевое универсальное средство от неприятных запахов в доме

Для устранения неприятных запахов в доме призвали использовать соду

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Для устранения неприятных запахов в доме или квартире призвали использовать обычную пищевую соду. Дешевое универсальное средство нашли эксперты издания «БелНовости».

Для того чтобы освежить одежду, специалисты советуют добавить соду в воду при замачивании или на этапе стирки. Еще одна проблемная зона — холодильник. Устранить там навязчивые ароматы поможет миска с содой, оставленная на полке на семь дней.

Эффективным средство будет и для кошачьего лотка. «Даже если вы пользуетесь качественным наполнителем, проблема специфического запаха может появляться. Поэтому лоток можно мыть с использованием соды. Это также поможет избавиться и от микробов», — рассказали эксперты.

Специалисты также посоветовали насыпать небольшое количество соды в обувь, чтобы не беспокоил неприятный запах. Порошок следует оставить на ночь, а утром убрать.

Ранее эксперты назвали способ очистить унитаз от ржавчины и мочевого камня. Для этого нужно использовать средство из лимонной кислоты и двух таблеток для посудомоечной машины.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Орбан ничего не получил». Как ЕС добился от Венгрии согласия на выделение 50 миллиардов евро для Украины?

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Чиновник рассказал о расходах на кота в половину зарплаты

      Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

      На популярного блогера во время прямого эфира напал разъяренный олень

      Пашинян заявил о необходимости поменять конституцию Армении

      В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

      Российские грабители отобрали у китайца 18 миллионов рублей и получили срок

      США обвинили Иран в производстве атаковавшего американскую базу дрона

      Пассажир ударил стюардессу и угодил в тюрьму на полгода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше