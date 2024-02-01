Назван способ очистить унитаз от ржавчины и мочевого камня

«БелНовости»: очистить унитаз от мочевого камня поможет лимонная кислота

Очистить унитаз от мочевого камня и ржавчины поможет средство из лимонной кислоты. Просто способ избавиться от загрязнений назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Для изготовления средства понадобятся 30 граммов лимонной кислоты и две таблетки для посудомоечной машины. Их нужно положить в емкость объемом около литра и разбавить 700 миллилитрами горячей воды. Затем можно приступать к обработке унитаза, предварительно надев перчатки.

После нанесения средство нужно оставить на час. По истечению нужного времени налет следует смыть с помощью губки и щетки.

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