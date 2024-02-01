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17:34, 1 февраля 2024Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде

ГЖА.рф: самая дешевая квартира в Таиланде стоит 1,6 миллиона рублей

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Самую дешевую квартиру в Таиланде можно купить за 1,6 миллиона рублей. Стоимость наиболее бюджетных вариантов в популярной курортной стране назвал «Ленте.ру» генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов.

«Такая недвижимость обычно приобретается для личного использования, а не для бизнеса. В большинстве случаев люди покупают эти квартиры для собственного проживания, но они также могут быть сданы в аренду. Доходность от аренды таких объектов варьируется от 7 до 10 процентов годовых в валюте», — рассказал эксперт.

Котлов добавил, что дешевые квартиры в стране занимают в основном местные жители — в том числе работающие на тайских проектах строители. «Касательно безопасности в Таиланде существует строгий порядок в документации на недвижимость. В отличие от некоторых других стран, где недвижимость могла быть экспроприирована или отнята, в Таиланде подобных случаев не наблюдалось. Это делает инвестиции в таиландскую недвижимость относительно безопасным выбором», — отметил специалист.

В конце декабря 2023 года самая дешевая квартира в Таиланде стоила около миллиона рублей. В рамках такого бюджета можно было приобрести студию площадью 30 квадратных метров в городе Паттайя.

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      Нина Ташевская
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