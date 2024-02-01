На Украине ушли от ответа на вопрос о встрече Зеленского и Залужного

Подоляк ушел от ответа на вопрос о встрече Зеленского и Залужного по отставке

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос журналистов, встречался ли украинский лидер Владимир Зеленский с главкомом Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерием Залужным для обсуждения его возможной отставки. Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Чиновник подчеркнул, что Зеленский проводит много встреч, включая беседы с Залужным. Подоляк подчеркнул, что если эти мероприятия не являются публичными, то их содержание не раскрывается.

«Но еще раз подчеркиваю, каждый день практически президент получает оперативную информацию по линии фронта , и, безусловно, он общается с главнокомандующим», — уклонился от прямого ответа Подоляк.

Ранее ряд бывших и действующих политиков и журналистов заявили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг эти данные.

