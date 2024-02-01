Новый премьер Грузии рассказал о перестановках в правительстве

Премьер Грузии Кобахидзе: новый кабмин покинул только министр обороны Бурчуладзе

В новом правительстве Грузии, за исключением министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, все остальные сохранят посты. О перестановках в кабинете министров сообщил назначенный на восьмом съезде партии «Грузинская мечта» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik-Грузия».

«Я предложил каждому члену правительства остаться, и только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе хотел уйти из политики в другую сферу, и я уважаю его решение и, соответственно, единственным изменением будет представление Ираклия Чиковани на пост министра обороны», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что желание сохранить кабмин в действующем составе связано с эффективностью правительства в предыдущие три года.

Кадровые перестановки в стране ранее оценил находящийся под арестом бывший президент Михаил Саакашвили. По его словам, назначение Кобахидзе «является актом насмешки над народом».