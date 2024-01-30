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13:24, 30 января 2024Бывший СССР

Саакашвили оценил кадровые перестановки в руководстве Грузии

Саакашвили назвал насмешкой над народом кадровые перестановки властей Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал насмешкой над народом кадровые перестановки в руководстве Грузии. Так он оценил смену премьер-министра республики в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29 января грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. Его пост займет нынешний председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Назначение Кобахидзе со стороны олигарха [Бидзины Иванишвили] является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина», — сказал Саакашвили. По его мнению, целью изменения руководства страны является укрепление правительства после Иванишвили.

Ранее сообщалось, что в грузинской политике может появиться старший сын основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили — Ута Иванишвили. Кроме того, сам олигарх анонсировал свое возвращение на политическую арену.

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      Кристина Есикова
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