Премьер-министр Грузии ушел в отставку. Он критиковал Запад за призывы следовать санкциям против России

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили уходит в отставку, его пост займет Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступавший против антироссийских санкций, заявил, что уходит в отставку. На съезде 1 февраля об этом решении будет объявлено официально.

О своей отставке премьер-министр сообщил на брифинге в Тбилиси. По словам Гарибашвили, решение было принято на политсовете партии «Грузинская мечта». Подчеркнув важность внутрипартийной демократии, политик заявил, что «необходимо дать возможность другим». Гарибашвили также отметил, что получил предложение стать председателем «Грузинской мечты» (ГМ).

В своей речи Гарибашвили подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о внутренней демократии.

Не скрою, что в политсовете мы обсуждали возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас Ираклий Гарибашвили премьер-министр Грузии

Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии с 2013 по 2015 год, а также с февраля 2021 года. Ранее он возглавлял министерство внутренних дел и Минобороны республики.

Фото: Yves Herman / Reuters

Грузинские СМИ сообщили, что пост премьера займет действующий председатель правящей партии

Проправительственный телеканал «Имеди» со ссылкой на информированные источники в правительстве и парламенте сообщил, что посты в правительстве покинут шесть министров, в том числе министр иностранных дел. По данным «Мтавари архи», ожидается, что сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. В частности, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани.

На должности премьера Гарибашвили должен сменить нынешний председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Кроме того, по информации СМИ, на политической арене появится старший сын основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили — Ута Иванишвили. В 2023 году Иванишвили занял пост почетного председателя ГМ и отметил, что возвращается в политику (после ухода из нее в конце 2020 года) с целью «оградить правящую партию от рисков коррупции».

Гарибашвили критиковал Запад за призыв не торговать с Россией

Премьер отмечал, что Грузия не станет вводить односторонние экономические санкции против России. «Мы хотим мира, стабильности и объединения страны», — говорил он. Политик подверг критике западных партнеров, призывающих Тбилиси следовать санкциям против России, а также не пускать российские самолеты на свою территорию, в то время как сама Европа, указал он, не останавливает торговлю с Россией.

У меня вопрос к нашим западным партнерам: когда выговорите прекратить торговлю, экономику, не возобновлять полеты, почему вы не делаете то же самое? Почему вы отправили в прошлом году России 300 миллиардов? Ираклий Гарибашвили премьер-министр Грузии

Так грузинский премьер ответил на слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который выразил сожаление о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По словам Стано, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции Тбилиси в европейское экономическое и политическое пространство.

В свою очередь, Ираклий Кобахидзе отмечал, что Грузия потеряла бы 2,5 миллиарда долларов от введения санкций против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим политик задался вопросом, как можно своими руками навредить интересам своей страны?